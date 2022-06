Vettel macht erneut auf Klimasünden aufmerksam

Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel macht auch am Rande des Großen Preises von Kanada auf Klimasünden aufmerksam. Am Freitag trug der Aston-Martin-Pilot bei seiner Ankunft an der Strecke in Montreal ein T-Shirt, mit dem er den Teersandabbau in der kanadischen Provinz Alberta ins Visier nahm. Er werde im neunten Saisonrennen (Sonntag, 20.00 Uhr MESZ/Sky) auch einen Helm mit entsprechender Botschaft tragen, erklärte der Heppenheimer.