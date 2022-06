Formel 1: Ecclestone? Hamilton wird deutlich: "Gebt diesen Stimmen einfach keinen Platz mehr"

Zahlreiche Piloten unterstützten Hamilton am Donnerstag mit ihren Worten, dazu gehörte auch Weltmeister Max Verstappen. „Es fängt mit Aufklärung an, schon in jungem Alter“, sagte der Niederländer: „Zu Hause und in der Schule muss jeder lernen, dass das nicht richtig ist. Daran arbeiten auch wir. Die Formel 1 und Lewis, und alle Fahrer stehen dahinter.“ Der Niederländer ist liiert mit Piquets Tochter Kelly.