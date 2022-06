Mick-Schumacher-Boss Steiner schießt in emotionalem TV-Interview zurück

Steiner betonte in diesem Zusammenhang auch, dass sich das Team am Freitag nach den technischen Problem im Training bei Schumacher „sofort entschuldigt“ hätte: „Wir sind ein Team, wir sind nicht so schlecht oder unhuman, wie manche Leute es machen.“ Die Fronten zwischen ihm und Schumacher seien „nicht verhärtet“, so Steiner: „Wir haben letzte Woche gesprochen. Wir sprechen positiv, wie es weitergeht. Beratung, wie es weitergeht, brauche ich nicht.“