Formel 1: Glock lobt Schumacher für fairen Umgang mit Team

Glock: Nein, das hört man im Boxenfunk auch an seiner Stimme, dass ihn gewisse Dinge da nicht gerade happy machen. Die Dinge laufen in diesem Jahr einfach nicht zusammen. Das ist dann wie eine Kettenreaktion. Und dann kommt eben sogar ein Lewis Hamilton ins Straucheln. Ich glaube auch, dass viel in seinem Kopf passiert, weil er so einer Situation noch nicht ausgesetzt war. Eigentlich hat er seine Teamkollegen so gut wie alle im Griff gehabt – aber George Russell ist ein anderes Kaliber. Bleibt abzuwarten, wie sich das Ganze entwickelt, wenn Mercedes vielleicht schon dieses Jahr wieder um Siege fährt, was ich ihnen zutraue. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)