Formel 1: Sebastian Vettel überzeugt in Baku-Quali - Aston-Martin-Pilot erneut mit T-Shirt-Aktion

Rein sportlich läuft es für den Umwelt- und Politaktivisten am bisherigen Wochenende in Baku ordentlich. „Platz neun ist zwar nicht Platz eins, aber ich denke, für uns ist das echt gut. Es bringt uns für morgen in eine gute Position“, erklärte ein gut gelaunter Vettel nach dem Zeittraining am Samstag.