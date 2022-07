Formel 1: Der Unfall muss Folgen haben, das darf so nicht passieren

Die Ferrari-Rennleitung hat versemmelt, ihn in Führung liegend, während der Safety-Car-Phase reinzuholen. Die Jäger Hamilton, Perez und Sainz durften reinkommen und haben ihre Trümpfe in der Schlussphase ausgenutzt. Für Sainz war die Safety-Car-Phase der Griff in den goldenen Lostopf. Ohne sie wäre Hamilton mit immer stärker werdenden Reifen der Hard-Variante wohl an beiden Ferrari vorbeigegangen. Die deutlich weicheren Softs funktionieren bei den Silberpfeilen nicht so wirklich.