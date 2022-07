Formel 1: Fabian Vettel heizt Zukunft-Spekulationen von Bruder Sebastian an

Vettel: Am Ende des Tages ist im Moment nicht mehr das Talent entscheidend, sondern das Geld. Ich hatte in meiner Karriere genauso damit zu kämpfen. Das Problem müsste bei der Wurzel gepackt werden. Wir brauchen mehr Förderung schon im Kartsport. Tickets für Formel-1-Rennen müssen günstiger werden. Das kann sich ja heute kaum noch ein normaler Mensch leisten. Dabei müssen Vater und Mutter mit ihrem Sohn und ihrer Tochter an die Rennstrecke gehen und dort ihre Begeisterung teilen. Und wenn wir diese Menschen nicht mehr an die Rennstrecke oder vor den TV bekommen, dann wird das Interesse – zumindest hier in Deutschland – nachlassen.