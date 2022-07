Formel 1: Ferrari-Boss Mattia Binotto mit Kampfansage - "Die restlichen zehn Rennen alle gewinnen"

Diesen Glauben an das Gute will er auch seinen Fahrer vermitteln. Besonders Leclerc hat er nach seinem Aus in Le Castellet motivieren wollen. „Was ich Charles gesagt habe, ist, dass die Dinge nun komplizierter sind, aber nicht unmöglich.“ Aber wenn Ferrari das Duell um den Titel am Ende für sich entschieden haben sollte, wird man „einfach mehr Spaß haben.“ (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)