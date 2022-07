Formel 1 in Spielberg: Leclerc sauer über Ferrari-Duell mit Sainz - Red Bull bedankt sich bei Scuderia

Auch im Sprintrennen von Spielberg am Samstag (ab 15 Uhr im SPORT1-Liveticker) leckt Sainz wieder Blut: Am Start und in der Anfangsphase des Rennens duellieren sich die beiden Scuderia-Stars mehrfach hart, am Ende setzt sich Leclerc durch, weil er in Kurve drei die Ellenbogen ausfährt und seinen Stallgefährten von der Ideallinie drückt.