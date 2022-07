Formel 1: Rücktritt? Hamilton reagiert auf Vettel-Entscheidung

Allerdings gab er zu: „Es erinnert mich daran, dass ich mich in einer Phase meiner Karriere befinde, in der die Leute, mit denen ich aufgewachsen bin und mit denen ich so lange Rennen gefahren bin, langsam aufhören. Ehe man sich versieht, ist Fernando (Alonso, Anm. d. Red.) nicht mehr da, und wer kommt dann nach ihm? Ich werde der Älteste sein, schätze ich.“ Alonso ist mit 41 Jahren der aktuell älteste Fahrer, dahinter folgt Hamilton.