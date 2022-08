Formel 1: Ausstiegsklausel bei Gasly? Red Bull reagiert bei SPORT1

Gleichzeitig will Alpine um eine Entschädigung kämpfen. Teamchef Otmar Szafnauer ist immer noch sauer über die Art und Weise, wie sein Junior Piastri zu McLaren abgedampft ist. „Ich bin seit 1989 in der Formel 1 und habe so etwas noch nie gesehen“, sagt er. „Und es geht nicht um die Formel 1, es geht um die Anständigkeit eines Menschen.“