Formel 1: Ist Tochter von Gerhard Berger die neue Freundin von Daniel Ricciardo?

Heidi Berger ist die Tochter von DTM-Chef Gerhard Berger, der sich auch in der Formel-1 bestens auskennt. Der 62-Jährige fuhr einst in der Königsklasse. In seiner F1-Karriere absolvierte er 210 Rennen für Benetton, Ferrari und McLaren und gewann zehn davon. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)