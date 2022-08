Formel 1: Konkurrenz nach Verstappen-Gala in der Falle | Kolumne

Der Rückstand in beiden WM-Wertungen wird Rennen für Rennen größer, was gewaltig am Selbstverständnis zu nagen scheint. Leclerc versinkt im Frust-Sumpf. Für den Kult-Rennstall aus Maranello gibt es derzeit mehr Mitleid als Beifall. Zum echten Jäger reicht es nicht. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)