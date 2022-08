Formel 1: Red Bull und Honda verlängern Partnerschaft bis 2025

Der Plan sah bislang vor, dass Powertrains nach der Saison 2023 in Eigenregie handeln sollte. Dies wurde nun im Hinblick auf die Reform zur Saison 2026 verworfen. Die Motoren werden weiterhin „fix und fertig in Japan hergestellt“, wie Marko bereits im Frühjahr in der Autorevue andeutete. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)