Formel 1: "Wollen Topteam werden!" Andreas Seidl über Herausforderungen bei McLaren & Ausblick in die Zukunft

Andreas Seidl (46): Ja. Denn grundsätzlich war und ist immer noch Platz vier am Ende dieser Saison die Zielvorgabe. Wenn wir das schaffen, war es eine erfolgreiche Saison, weil wir damit das Zwischenziel auf dem Weg zurück nach ganz oben erfüllt hätten. Im Moment fehlt uns im Vergleich zu den Topteams, aber auch zu Alpine, noch etwas in der Infrastruktur. Wir wissen also, wo wir uns verbessern müssen, aber das geht nicht von heute auf morgen, sondern wie geplant Schritt für Schritt. Was diese Saison betrifft: Unser Auto ist noch nicht konstant genug. Wichtig ist: Wir haben unseren Plan, ein tolles Team und mit Daniel Ricciardo und Lando Norris zwei super Piloten, mit den wir am Ende des Jahres wieder auf Platz vier sein müssten. Aber ich muss zugeben, mit der ersten Saisonhälfte war ich nicht ganz zufrieden. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)