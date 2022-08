Formel 1: "Jeder nimmt doch an, dass Mick nächstes Jahr nicht mehr hier ist" - Steiner wegen Schumacher sarkastisch

Haas-Teamchef Günther Steiner begegnete den Nachfragen zu Schumachers Zukunft mit Sarkasmus. „Jeder nimmt doch an, dass Mick nächstes Jahr nicht mehr hier ist“, sagte er. Zugleich werde ihm ein Interesse an so vielen anderen Fahrern nachgesagt, dass Haas bald „ein zweites Team“ brauche. Allerdings räumte Steiner ein, dass er „natürlich“ den Fahrermarkt beobachte. Dies sei „mein Job“. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)