Formel 1: Kritik an Schumacher vor Singapur-GP! Mick kein Teamplayer?

Allerdings: Schumacher muss sich indes nicht nur am Steuer beweisen, sondern auch als Teamplayer. Jüngst kritisierte Haas-Chefingenieur Ayao Komatsu bei Motorsport.com: „Er ist ein junger Fahrer, und er will der Beste sein. Das geht in Ordnung, denn so muss ein junger Rennfahrer ticken. Andererseits sollte man aber auch das Gesamtbild erkennen. Was ist die Position des Teams insgesamt, was ist meine Position? Da kann schon ein klitzekleines Umdenken viel ausmachen.“ (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)