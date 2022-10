Formel 1: Harte Kritik an den Reifen - Wird Vettel Pirelli-Tester?

Stein des Anstoßes: die Regenreifen. Sie seien schuld, dass die Szene mit dem Traktor auf der Rennstrecke von Suzuka überhaupt erst in den Fokus rücken konnte. Vettel: „Wir sind gezwungen auf die Intermediates zu gehen, weil die Regenreifen Schrott – sorry, nicht so gut – sind, und so drücken wir uns von einer Notlage in die andere.“ (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)