Formel 1: Nach Urteilsspruch - Wolff teilt gegen Red Bull aus

Horner bezeichnete die Strafe über sieben Millionen Dollar als „enorm viel Geld“. Viel härter treffe den Rennstall aber die Reduzierung der Testzeit. Die zehn Prozent sähen in der Theorie vielleicht nicht nach viel aus - seien in Wahrheit aber „drakonisch“ und bis zu einer halben Sekunde in Rundenzeit wert. (NEWS: Red Bull schlägt Alarm)