Formel 1: Reifen-Strategie vermasselt Schumi gute Platzierung

Immerhin: Ganz umsonst war die Japan-Reise für Schumacher offenbar trotzdem nicht. Denn wie es scheint, orientiert sich der Deutsche nach seinem ersten Suzuka-Wochenende auch in Sachen Lieblingsstrecke an Kumpel Vettel. „Natürlich bin ich nicht ganz zufrieden, andererseits bin ich in Suzuka gefahren, auf einer der besten Strecken der Welt“, findet Mick einen versöhnlichen Abschluss und fügt hinzu: „Auch der Fakt, dass wir zwischenzeitlich Dritter waren und sogar kurz unsere ersten Führungsmeter in der Formel 1 sammeln konnten, ist etwas Positives.“