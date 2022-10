Formel 1: Rennen in Suzuka mit Verstappen, Vettel, Schumacher LIVE im TV, Stream, Ticker

Mit der schnellsten Runde im Qualifying und der damit einhergehenden Pole Position hat sich der 25-Jährige die perfekte Ausgangslage geschaffen. Sollte er in Suzuka gewinnen und die schnellste Rennrunde fahren, muss er nicht mal auf die Konkurrenz schielen, um den Titel in trockene Tücher zu bringen. (SERVICE: So macht Verstappen den Titel klar)