Formel 1: Klare Worte! Ecclestone glaubt an Schumacher-Aus

Zittern muss deshalb auch Nico Hülkenberg (35). Der Routinier ist Schumachers größter Rivale im Kampf um das zweite Haas-Cockpit. Und wenn es nach Ex-Formel-1-Chef Bernie Ecclestone geht, ist er der Favorit auf den Sitz neben Kevin Magnussen. „Es geht nicht um das Alter, sondern den geistigen Zustand. Gucken Sie sich Juan Manuel Fangio an, der fing in einem Alter an, da hören heute alle längst auf“, sagt der Brite bei RTL.