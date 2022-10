Formel 1: Audi-Einstieg: Das ist der Plan mit Mick Schumacher

Auch da wurde mit den Vorbereitungen viel früher begonnen. Es galt, die 400 Kilometer zwischen der Motorschmiede in Landshut und der Chassisfabrik in Hinwil zu überwinden. Aktuell wird der neue Antrieb (ca. 1000 PS, 50 Prozent Elektroanteil, befeuert mit nachhaltigem Sprit) in Neuburg an der Donau von der Audi Formula Racing GmbH gebaut. Schon jetzt arbeiten etwa 1200 Mitarbeiter*innen an dem Projekt.