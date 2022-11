Formel 1: Magnussen holt Sprint-Pole - Schumacher Letzter

Die Startliste gilt nun allerdings nur für den Sprint, Vettel und Schumacher dürften auf ein turbulentes Kurzrennen hoffen. Auch am Samstag soll es schließlich regnen, auf dem Kurs in Interlagos geht es dann oft besonders chaotisch zu, möglicherweise sind dann Verbesserungen möglich - das Ergebnis des Sprints ergibt dann die Startaufstellung für den Grand Prix am Sonntag (19.00 Uhr MEZ/RTL und Sky).