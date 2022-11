Formel 1: Ralf Schumacher kritisiert Haas-Boss - "Er ist ein Selbstdarsteller"

„Personalführung kann man das nicht nennen. Man muss seine Mitarbeiter motivieren“, betonte Schumacher. „Aber Mick musste bei halbnass-halbtrocken performen, bekommt aber Druck, nichts kaputtzumachen, sonst könne er bei Haas nicht fahren. Wenn man so an die Sache ran gehen muss und so unter Druck steht, dann kann man nicht befreit fahren. Für Mick als Fahrer ist das dann unmöglich.“ x