Formel 1, Sao Paulo: Die zwei Welten von Haas! Magnussen jubelt, Schumacher enttäuscht

Für Mick Schumacher spricht: Er hat den Dänen in diesem Jahr im Rennen schon elfmal geschlagen. Am Samstag allerdings wird der Teamkollege wohl außer Reichweite bleiben. „Ich mache volle Attacke“, warnt Magnussen. Eine Ansage, an der sich auch Schumi junior orientieren muss, wenn er eine Zukunft in der Formel 1 haben will.