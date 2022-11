Formel 1: Schumacher nicht gut genug für die F1? "Ich weiß, dass ich es verdient habe, ..."

Erst einen Abend zuvor hat der Deutsche Gewissheit bekommen über das, was das gesamte Fahrerlager längst wusste: Das Finale in der Wüste wird sein vorerst letztes Rennen in der Formel 1. Sein Rennstall Haas verlängert den Vertrag nicht, ersetzt Schumi Junior durch Nico Hülkenberg. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)