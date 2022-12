Formel 1: Sebastian Vettel bestätigt pikante Gespräche

„Ich habe mit Niki (Lauda, damaliger Aufsichtsratsboss bei Mercedes; Anm. d. Red.) darüber gesprochen, ob ich kommen will. Das muss so gegen Halbzeit der Ferrari-Zeit gewesen sein“, erzählte der ehemalige Formel-1-Pilot im Podcast „Beyond the Grid“. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)