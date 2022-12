Formel 1: So hat Sebastian Vettel Aston Martin geprägt

Vor allem mit seiner Formel-1-Vergangenheit war Vettel ein wichtiger Baustein bei der Weiterentwicklung des Teams. „Er kam von zwei großen Teams mit der Erfahrung, Rennen zu gewinnen, Meisterschaften zu gewinnen, also brachte er eine Menge Wissen in unser Team ein, über viele kleine Details: wie man arbeitet und wie man das Auto entwickelt, und was wirklich wichtig ist.“