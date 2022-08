Formel 1: Die Hintergründe zum Alonso-Wechsel zu Aston Martin

Fest steht: Was Alonso betrifft, kann es in der Tat nur einen geben. Experten wie AlphaTauri-Teamchef Franz Tost oder Formel-1-Legende Gerhard Berger denken das gleiche über ihn. „Er ist immer noch einer der Toppiloten, der in einem guten Auto um Siege und Titel mitfahren kann“, sagt der Tiroler Tost. Sein Landsmann Berger ergänzt: „Er ist zweimaliger Weltmeister. Wäre er aber immer am richtigen Ort gewesen, hätte er bestimmt fünf Titel oder sogar mehr.“