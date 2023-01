Formel 1, Saison 2023: Rekord-Rennkalender, Fahrer, Regeln und Favoriten - das erwartet die Fans

Auch neu: Bisher gab es drei Sprintrennen pro Saison, ab sofort sind es sechs. Auffällig: Die Rennaction schon am Samstag gibt es fast ausschließlich in der zweiten Saisonhälfte: In Baku, Spielberg, Spa, Austin, Losail (Katar) und Sao Paulo wird 2023 gesprintet. Los geht die Saison am 5. März mit dem Großen Preis von Bahrain, enden soll sie am 26. November in Abu Dhabi. Zu sehen sind die Rennen live bei Sky.