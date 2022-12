Formel 1: Red-Bull-Boss: Ferrari mit Vasseur sogar schlechter!

Der 53-Jährige, der aufgrund der zahlreichen Fehler in der vergangenen Saison zunehmend in die Kritik geraten war, war nach Ansicht des Red-Bull-Motorsportchefs von der Aufgabenstellung überfordert. Marko hätte eine einfache Lösung vorgeschlagen: „Es hätte gereicht, ihm einen Sportdirektor zur Seite zu stellen, der ihn an der Strecke und bei der Strategie unterstützt.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)