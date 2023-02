Formel 1: Red-Bull-Präsentation - Verstappen verschweigt Pikantes

Red Bull eröffnet die Saison 2023 mit der Präsentation des neuen Dienstautos in New York, wo sich auch Max Verstappen in bester Plauderlaune zeigt. (NEWS: Enthüllt! Das ist Verstappens Renner)

Verstappen und Netflix: Da war doch mal was?

Verstappen verglich „Drive to Survive“ sogar mit der Reality-Serie rund um die Familie von Kim Kardashian („Keeping up with the Kardashians“): „Ich habe die Vorteile gesehen, mehr Popularität zu erreichen, aber für mich hat man jetzt einen Punkt erreicht, wo es mehr ‚Keeping up with the Formula 1 World‘ ist.“ (BERICHT: Der brisante Zoff um eine F1-Erfolgsstory)