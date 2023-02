Freie Meinungsäußerung untersagt! Formel-1-Boss kontert Maulkorb der FIA

FIA-Boss will sich in der Formel 1 zurückhalten

Allem Anschein nach will, bzw. wollte FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem in einer seiner letzten Amtshandlungen im Hinblick auf die Formel 1 damit politische Botschaften der Stars verhindern, wie sie Lewis Hamilton und Sebastian Vettel zuletzt salonfähig gemacht haben.

Am Mittwochabend wurde bekannt, dass bin Sulayem sich in Formel-1-Angelegenheiten künftig zurückhalten will. Entsprechende Berichte von Fachmedien bestätigte seine Organisation am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Diesen Plan habe der 61-Jährige aus den Vereinigten Arabischen Emiraten bereits vor seiner Wahl zum Nachfolger des Franzosen Jean Todt im Jahr 2021 gefasst und auch klar dargelegt, hieß es weiter.