Panne in Italien! Rückkehr von Ford in die Formel 1 geleakt

Unabsichtliche Enthüllung in der Formel 1. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Eine Panne bei einer italienischen Nachrichtenagentur hat zur Folge, dass bereits jetzt klar ist, dass Ford im Jahr 2026 in die Königsklasse zurückkehren wird.

Eigentlich sollte dies im Rahmen der Red-Bull-Präsentation am Freitagnachmittag in New York verkündet werden. Der Ort ist dabei kein Zufall, handelt es sich doch um einen US-amerikanischen Hersteller.

Ford-Einstieg durch Panne geleakt

Eine Panne hat die Verkündung nun aber mehr oder weniger zunichtegemacht. So ist es in der Formel 1 – und auch in anderen Sportarten – durchaus üblich, dass Pressemitteilungen bereits im Voraus an Redaktionen gesendet werden. Versehen mit einer „Sperrfrist“, vor deren Ablauf die Meldung nicht veröffentlicht werden darf.

Eigentlich soll den Reaktionen damit Zeit gegeben werden, um die Veröffentlichung der Nachricht in Ruhe vorbereiten zu können.

Bei einer italienischen Nachrichtenagentur hat dies nun aber ganz offensichtlich nicht geklappt, wurde die Pressemitteilung doch bereits vorzeitig veröffentlicht. Zwar fiel der Fehler schnell auf, die Nachricht hatte sich aber bereits unzählige Male im Internet verbreitet.

US-Hersteller ab 2026 in der Formel 1

In der Meldung kommt Ford-Boss Bill Ford zu Wort. So sei der Einstieg des Herstellers in die Formel 1 „der Anfang eines aufregenden neuen Kapitels in der Geschichte von Ford im Motorsport.“

Auch FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem und F1-Chef Stefano Domenicali äußern sich. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Demnach steigt Ford im Jahr 2026 in die Königsklasse ein. Ausschlaggebender Grund soll die fortschreitende Elektrifizierung und das Bestreben der Formel 1, ab 2030 CO2-neutral zu handeln, sein.