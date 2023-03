Formel 1: Die heimliche Heldenstory des Saisonstarts in Bahrain

Aston Martin ist in aller Munde. Fernando Alonsos dritter Platz beim Großen Preis von Bahrain macht die britische Traditionsmarke zum ersten Red-Bull-Verfolger. Doch nicht nur der Oldie aus Spanien überzeugte beim Saisonstart mit einer starken Leistung.

Im Jubel um den ehemaligen Doppelweltmeister ging die Leistung seines Teamkollegen Lance Stroll fast unter. Nur bei einem nicht. „Du bist mein Held“, flüsterte Alonso seinem Teamkollegen ins Ohr, als er ihn nach dem Rennen umarmte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Das Besondere am sechsten Platz des Kanadiers: Er raste von Startplatz acht mit einem gebrochenen rechten Handgelenk, einer verstauchten linken Hand und einer gebrochenen rechten Zehe nach vorn.

Schuld ist ein Fahrradunfall knapp zwölf Tage vorm GP Bahrain. Unmittelbar danach habe er „beide Hände nicht bewegen und auch nicht laufen“ können, verrät Stroll. „Das Licht am Ende des Tunnels war daher ganz weit weg.“

Stroll fährt mit Schmerzen auf Platz sechs

Auch kurz nach dem Rennstart kamen Zweifel auf, ob Stroll das Rennen durchhalten würde. Bei einer Berührung mit Alonso verriss das Lenkrad. Auch ohne Ton unterm Helm war klar: Die unwirsche Bewegung muss heftige Schmerzen verursacht haben. Dennoch kassierte er später unter anderem Mercedes-Pilot George Russell.

„Nach allem, was in den vergangenen zwei Wochen passiert ist, bin ich froh, den sechsten Platz erreicht zu haben“, konstatierte Stroll nach dem GP in der Wüste. „Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier dabei sein würde, und es ist super, dass ich dieses Auto fahren und einige Punkte holen konnte.“

Einmal in Redelaune verriet der 24-Jährige weitere Details zum Unfall: „Er ist jetzt gerade einmal 14 Tage her und es gab Ärzte, die davon sprachen, dass ich frühestens beim dritten Rennen in Melbourne wieder fahren könne, es war verrückt. Mein Ärzteteam war aber unglaublich, ich muss mich bei allen bedanken, die mir in den vergangenen Wochen Hilfe geleistet haben.“ (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Aston Martin: Alonso lobt Teamkollege Stroll

An erster Stelle nennt Stroll junior seinen „Chirurgen in Spanien, Doktor Xavier Mir. Ohne ihn wäre dieses Comeback nicht möglich gewesen. Auch mein Osteopath Henry war zehn Stunden an Tag bei mir, es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die mir in den letzten Wochen zur Seite standen.“

Lob gibt‘s fürs Zähnezusammenbeißen vom neuen Teamkollegen, der seinen Aston Martin aufs Podium stellte: „Seine Leidenschaft für den Sport wird manchmal nicht so richtig transportiert, weil sein Vater Lawrence der Besitzer ist und dergleichen“, räumt Fernando Alonso ein. „Aber an diesem Wochenende zeigte er allen Leuten ganz schön viel.“