Formel 1: Droht bei Red Bull Ärger wegen Mintzlaff? Marko stichelt wegen RB-Pleite bei City

Daran muss sich Red-Bulls neuer Chef Oliver Mintzlaff erst gewöhnen: Dass es Untergebene gibt, die nicht vor Ehrfurcht die Hände an die Hosennaht legen, wenn er in der Nähe ist.

Davon konnte sich der ehemalige Leichtathlet jetzt auch bei seinem Besuch des Red Bull-Rennstalls in Saudi-Arabien überzeugen.

SPORT1 erfuhr: Der neue Grande der österreichischen Bullen war gar nicht erfreut, dass sein Formel-1-Chefberater ihn schon am Freitag daran erinnerte, dass das Leben nicht nur ein süßer Energydrink ist.

„Ich glaube, Mintzlaff ist ja eh beschäftigt nach Manchester...“, stichelte der ehemalige Formel-1-Pilot nach der 0:7-Niederlage von RB Leipzig gegen Manchester City in der Champions League.

Dass Mintzlaffs Rasenballclub aus Leipzig am Samstag auch beim Abstiegskandidaten aus Bochum den Kürzeren zog , wurde von Marko (noch) nicht thematisiert. Diesen kleinen Giftpfeil ließ er noch im Köcher.

Mintzlaff übt wohl deutlich mehr Druck aus

Denn der Deutsche macht in seiner neuen Rolle offenbar mehr Druck als der Gründer selbst. Das sorgt für bisher in der Form kaum gekannte Missstimmung bei den Teams des Energy Drink-Giganten.

Anschließend teilte Marko beim Red Bull eigenen Portal Speedweek gegen den neuen Sportchef aus. Mateschitz sei „ein Visionär“ gewesen, „der Emotionen hatte“, so der Jurist. Das könne er „jetzt nicht mehr sehen“.

Droht bei Red Bull etwa ein Machtkampf?

Fest steht: Für Marko ist es eine ungewohnte Situation. Während sein guter Freund und Bruder im Geiste Mateschitz nur ganz selten zu den Rennen kam, war Mintzlaff bereits beim Saisonstart in Bahrain vor Ort. Ein Rennwochenende später gibt er sich erneut die Ehre.

Als Indiz für negative Schwingungen in der Red Bull-Führungsetage will Marko seine Aussagen indes nicht gewertet wissen.

Stimmung nach Qualifying bei Red Bull gedrückt

Mintzlaff hat sich bislang in der Öffentlichkeit nicht zur Formel 1 geäußert.

Doch Markos Berufsleben wird mit Sicherheit leichter, wenn Verstappens Aufholjagd am Sonntag von Erfolg gekrönt ist. Denn im zweiten Qualifying der Saison zeigt Red Bull beim GP Saudi-Arabien erstmals Schwäche .

Verstappen trotz Aus in Q2 entspannt

Bereits 2022 brannte er einige Aufholjagden in den Asphalt. Beim GP Belgien in Spa siegte Verstappen von Startplatz 14. Auch der superschnelle Kurs in Saudi-Arabien bietet einige Überholmöglichkeiten.