Formel-1-Hammer: Lewis Hamilton verliert engste Vertraute

Für Hamilton, den sie als GOAT bezeichnete, hat sie nur Respekt übrig. „Es war eine solche Ehre und Freude, an deiner Seite zu stehen. Ich bin so stolz auf dich und alles, was du erreicht hast. Danke, dass du mich unterstützt, an mich geglaubt und mir das grenzenlose Potenzial gezeigt hast, das wir alle in uns tragen.“