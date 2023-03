Formel-1-Posse um Alonso: Darum musste die FIA einknicken

Der Fall Alonso : Gesunder Menschenverstand darf keine Regeln ersetzen. Aber manchmal kann er bei der Einordnung helfen: Bestes Beispiel am Sonntagabend in Saudi-Arabien war George Russell.

Der Mercedes-Star hatte gerade den dritten Platz von Fernando Alonso geerbt und konnte sich gar nicht so recht freuen. „Die Strafe ist ziemlich hart, die hätten ein Podium verdient gehabt“, gestand Russell mit dem Pokal in der Hand.

Alonso verlor vorübergehend seinen Podiumsplatz

Die Vorgänge im Zeitraffer: Aktiviert wurde der Strafen-Teufelskreis bereits am Start. Da stand der Aston Martin-Star nicht innerhalb der Gridbox. Seit 2023 ist das aber Pflicht.

Alonso im Hunderter-Klub - FIA kündigt Aufarbeitung an

"Ein unheilvoller Ausblick auf das, was noch kommen wird"

Ohne verbale Gegenwehr akzeptierte der Doppelweltmeister von 2005/06 das Urteil der Stewards und kam während der Safetycar-Phase an die Box. So konnte er seinen Start-Fauxpas praktisch ohne Zeitverlust wieder gutmachen. Auf Rang drei kam er vor George Russell zurück auf die Piste - und blieb dort bis zum Schluss.

Aston Martin: Konkurrenz moniert Wagenheber-Einsatz

Laut § 54.4 des Sportlichen Reglements darf aber erst danach am Auto gearbeitet werden. Die Konkurrenz berichtete zudem von einer Abmachung der Arbeitsgruppe fürs sportliche Reglement, wonach das Berühren des Autos schon als „Arbeiten“ definiert wird.

Neue Beweise ändern die Lage

Parallel dazu schoss Alonso verbale Giftpfeile in Richtung Rennleitung : „Es ist nicht gut für die Fans, wenn es 35 Runden dauert, um eine Strafe auszusprechen und das Team darüber zu informieren. Wenn man damit bis nach der Podiumszeremonie wartet, dann stimmt irgendwas mit dem System nicht. Mir tun hier die Fans leid. Die FIA hat hier eine traurige Figur abgegeben. Da sollte man mit gesundem Menschenverstand handeln.“

Den Stewards blieb nichts anderes übrig, als ihr Urteil zu revidieren. In ihrer Begründung stellten sie vor allem die angebliche Abmachung infrage, wonach eine reine Berührung des Autos bereits unter Strafe steht. Die habe es nach den neuesten Erkenntnissen nie gegeben.

Formel 1: Fernando Alonso lässt mit Podiumsplatz in Bahrain die Börse beben

Weltverband FIA gibt kein gutes Bild ab

Großer Verlierer der Posse sind Alpine und die FIA. Alpine deshalb, weil deren Pilot Esteban Ocon in Bahrain denselben Strafen-Marathon durchmachte wie Alonso. Und der Weltverband FIA, weil die Rennleitung erst zu lange zögerte, um ein Urteil zu fallen und sich dann von der Konkurrenz auf die falsche Fährte locken ließ.

Fest steht: So ein amateurhaftes Verhalten rückt die FIA in ein schlechtes Licht. Aufgabe der Arbeitsgruppe fürs sportliche Regelwerk ist es deshalb, schnellstmöglich für Klarheit zu sorgen.

Der Weltverband FIA kündigte nach dem Wirrwarr von Dschidda eine „offene Herangehensweise an die Überprüfung und Verbesserung der Prozesse“ an. Der Fall soll am Donnerstag im zuständigen FIA-Gremium diskutiert werden, vor dem Großen Preis von Australien (2. April) werde eine Klarstellung erfolgen.