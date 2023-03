Formel 1: Was Kritiker Rekord-Champ Lewis Hamilton jetzt vorhalten

Lewis Hamilton verzweifelt an Red-Bull-Dominanz

„Ich habe definitiv noch nie so ein schnelles Auto gesehen. Selbst als wir schnell waren, waren wir nicht so schnell“, konstatiert der Brite nach dem Großen Preis von Saudi-Arabien , wo ihn Max Verstappen auf der Geraden mit geöffnetem DRS-Flügel gefühlt einfach stehen ließ .

„Das ist das schnellste Auto, das ich im Vergleich zum Rest gesehen habe. Ich weiß nicht, warum oder wie, aber er kam mit einer enormen Geschwindigkeit an mir vorbei und ich habe mir nicht einmal die Mühe gemacht, ihn zu blockieren, weil der Geschwindigkeitsunterschied so groß war.“ (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Verstappens Renner weiter enteilt als Mercedes in den besten Jahren

Demnach ist Red Bull in diesem Jahr bisher im Schnitt 0,6 Sekunden pro Runde schneller gewesen. So groß war der Mercedes -Vorsprung nie.

Hamilton langsamer als Teamkollege Russell

Mehr noch: Seine Erklärung erinnert an Sebastian Vettel und dessen fehlendem Gefühl fürs Auto in seinen letzten Ferrari-Jahren. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1 )

„Ich hatte an diesem Wochenende nicht das richtige Setup“, erklärt Hamilton nach dem Rennen in Jeddah . „Deshalb hatte ich kein Vertrauen ins Auto. George konnte das Auto einfach ganz anders fahren als ich.“

Der siebenmalige Weltmeister ohne Gefühl für seinen Mercedes? „Das liegt zum größten Teil an mir“, räumt er ein, „aber durch mein Set-up ist das Auto in schnellen Kurven etwas instabil. Es besitzt also Performance, aber ich fühle mich mit dem Auto einfach nicht verbunden. Egal was ich mache und was ich ändere: Ich bekomme einfach kein Vertrauen. Ich bin einfach ein bisschen verloren.“