Formel 1: Fazit nach Melbourne - Mercedes agiert am Limit

Es hätte das Rennen des George Russell werden können.

Am Start in Melbourne kassiert der Mercedes-Pilot Max Verstappen und übernimmt vor Teamkollege Lewis Hamilton zunächst die Führung. Während der frühen Safetycar-Phase nach einem Crash von Alex Albon zieht er dann als einziger der Top-Stars harte Reifen auf, mit denen er theoretisch hätte durchfahren können.

„Dann wäre er weit nach vorne gekommen und hätte sogar ein Wörtchen um den Sieg mitreden können“, glaubt Mercedes-Teamchef Toto Wolff. Auch dessen Star-Pilot Lewis Hamilton ist überzeugt von Russells Erfolgsaussichten, beschwert er sich doch am Funk: „Jetzt habe ich aber einen Nachteil.“

Russell selbst betont: „Mein Start war toll, unsere Pace war toll und den ersten Stint habe ich gut gemanagt. Ich sehe keinen Grund, warum wir heute nicht hätten gewinnen können: Ja, Max hatte starke Pace, aber ich denke, es wäre schwer für ihn geworden zu überholen, vor allem wenn Lewis zwischen uns gewesen wäre und ihn aufgehalten hätte.“

Hätte, hätte, Fahrradkette.

Safety-Car zerstört Taktik von Russell

Denn erst zerstört eine auf die Safetycar-Phase folgende rote Flagge die vielversprechende Taktik des Briten, dann geht sein Mercedes-Motor in Flammen auf. Russell muss den Schwarzpfeil mit brennendem Heck abstellen.

„Das war leider ein substanzieller Motorschaden“, verrät Toto Wolff und meint den V6-Verbrennungsmotor, der sich aus der Hybrideinheit verabschiedet hat. Ungewöhnlich nach nur 2,5 Renndistanzen seit Saisonbeginn.

Der Platzer zeigt aber auch: Mercedes agiert bei der Aufholjagd auf Red Bull mit allen Teilen am Limit. Eigentlich sind die Antriebseinheiten zwar seit 2022 eingefroren, doch über Benzin und Öl sowie größere Risiken beim Einsatz der Triebwerke lassen sich immer noch ein paar PS herauskitzeln.

Grundsätzlich zeigt sich Teamchef Wolff mit der Performance in Australien indes zufrieden. „Die Pace hat gestimmt und wir waren aus eigener Kraft vorne dabei. Es sieht zwar aus, als wären wir näher an Verstappen, aber da darf man sich keine Illusionen machen, die sind schon in einer ganz eigenen Liga. Jetzt müssen wir verstehen, warum wir hier besser waren und daran müssen wir anschließen in den nächsten Rennen.“

Wolff: „Entwicklungsrichtung beibehalten“

Am B-Konzept des W14 hält das Team trotz der Wiederauferstehung Down Under fest. Wolff: „Dass wir hier einen Schritt nach vorne gemacht haben, war teilweise sicher auch streckenspezifisch. Wir müssen jetzt einfach unsere Entwicklungsrichtung beibehalten, wir verändern ja einiges. Und bis dahin werden wir lernen.“