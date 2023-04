Formel 1: "Ich bin einfach gegen die Wand gefahren" - Haas-Pilot wird zum Gespött

Ohne diese Szene wäre das Formel-1-Rennen in Melbourne wohl als relativ normal in die Geschichte eingegangen. Doch der unerwartete Unfall von Kevin Magnussen in der drittletzten Runde des Großen Preises von Australien sorgte für riesiges Chaos, eklatante Folgen für das Rennergebnis und heftige Diskussionen.