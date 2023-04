Formel 1: Nach Gerüchten um Rücktritt & Vettel-Nachfolge - Helmut Marko mit klarer Aussage

Durchs Internet geistert zudem die Story, Ex-Weltmeister und Jung-Rentner Sebastian Vettel könnte die Nachfolge des Grazers antreten. Werden schon am Mittwoch bei einem Treffen in Österreich entsprechende Entscheidungen getroffen?

Red-Bull-Boss Marko weist Gerüchte zurück

Marko muss schmunzeln. Der Jurist zu SPORT1 : „Das Treffen am Mittwoch im Hangar7 am Salzburger Flughafen war schon lange geplant und ist nicht außerordentlich. Solche Dinge stehen da nicht auf der Tagesordnung, sondern es ist ein normaler Ideenaustausch. Oliver Mintzlaff wird nicht in Baku vor Ort sein, sondern zum nächsten Rennen nach Miami fliegen. Auch dort wird man sich dann wieder treffen.“

Was die Spekulation um seine Person betrifft, sagt Marko: „Ich denke nicht an Rücktritt und mir ist auch nicht bekannt, dass das andere wollen. Mir macht die Arbeit immer noch Spaß, gerade weil es ein besonderer Umstand ist, mit einem begnadeten Fahrer wie Max Verstappen zusammenarbeiten zu können.“

Marko über den bekennenden Umweltaktivisten aus Heppenheim: „Ich denke, Sebastian ist gerade in einer Findungsphase, in der er selbst entscheiden muss, wo sein Weg hinführen wird. Sollte er irgendwann Interesse haben, in den Motorsport zurückzukehren, muss er sich erst zwei Fragen beantworten. Erstens: ‚Will ich für viel weniger Gehalt, als das ich gewohnt bin, viel mehr arbeiten?‘ Zweitens: ‚Passt ein Job in der Formel 1 noch zu meiner Lebenseinstellung?‘ Darüber hinaus ist mir nicht bekannt, dass Sebastian bei unserer Zukunftsplanung aktuell eine Rolle spielen könnte.“