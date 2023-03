Formel 1: Kam Vettels Karriereende zu früh? Neuer Wagen von Aston Martin überzeugt!

Die Story um das Formel-1-Comeback von Sebastian Vettel wird als eine der größten Enten in die Formel-1-Geschichte eingehen.

Erstens wussten die Verantwortlichen von Aston Martin, dass der Deutsche nach seinem Rücktritt im letzten Jahr ohne Training und Lust nicht bereit war, in das neue Auto seines letzten Teams zu springen.

Vettel war mit der Familie im Wohnmobil am Polarkreis unterwegs, um die fast unberührte Natur in der Nähe des Nordpols zu genießen, als Stroll seinen Unfall mit dem Fahrrad hatte, bei dem er sich an beiden Handgelenken verletzte. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)