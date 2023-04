Formel 1: "Damit komme ich einfach nicht klar" - Hamilton jammert, Mercedes-Teamkollege Russell der Nutznießer

Besonders Teamkollege George Russell nutzt gerade die mentale Krise, die Superstar Lewis Hamilton in der Formel 1 nicht mehr verheimlichen kann.

Es ist leicht zu durchschauen, wie Russell das Jammern des 38-Jährigen geschickt instrumentalisiert, um das Team in der wichtigen Neuorientierungsphase auf seine Seite zu ziehen - und daraus womöglich auch beim Großen Preis von Australien (Rennen am Sonntag ab 7 Uhr im LIVETICKER ) Kapital schlägt.

Der Reihe nach: Alles fing damit an, als Hamilton mit seiner Kritik am Mercedes W14 in den vergangenen Wochen für hochgezogene Augenbrauen sorgte. Dabei blieb der siebenmalige Weltmeister aber immer kryptisch: Sein Problem mit dem Auto wollte er nie detailliert beschreiben. Bis jetzt!