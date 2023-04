Formel 1: Speed langsam futsch? Ex-Champion hinterfragt Hamilton im Duell mit Mercedes-Kollege Russell

Anders als Hamilton, hat Russell also noch „einen Leistungsausweis zu erbringen“, so Hill. „Lewis muss das nicht mehr. Das Team weiß genau, was es an Hamilton hat. Sie wissen - wenn sie ihm nur eine halbe Chance geben, dann wird er auch weiterhin außerordentliche Rennen zeigen. Das Team spürt, dass George das auch kann, aber er muss sich beweisen.“