Formel 1: Versinkt der Monaco-GP im Chaos? Blackout droht!

Die Bilder des Klima-Protests beim Formel-E-Rennen in Berlin sind noch in frischer Erinnerung.

Protestaktion bedroht Monaco-GP

Die Aktion steht unter dem Motto „Im Mai könnt ihr machen, was ihr wollt“ und betrifft nicht nur den Glamour-GP im Fürstentum, sondern auch mehrere andere Großveranstaltungen in Frankreich.

In einem kurzen Statement der Energie-Gewerkschaft heißt es: „Das Filmfestival in Cannes, der Monaco-Grand-Prix, das Turnier Roland-Garros und das Festival in Avignon könnten im Dunkeln stattfinden. Wir geben nicht auf!“

Wie gravierend auch nur ein kurzer Stromausfall sein kann, haben der Monaco-GP im vergangenen Jahr und das Biathlon-Rennen in diesem Jahr in Ruhpolding gezeigt.

In Monaco legte eine Störung der Stromversorgung kurzzeitig das Startsystem und die digitalen Anzeigen am Streckenrand lahm. In Ruhpolding waren die Beeinträchtigungen so groß, dass zwischenzeitlich sogar das Endergebnis annulliert zu werden drohte.