Formel 1: Kann McLaren Weltmeister Verstappen stoppen?

Kaum gewinnt Lando Norris in Miami seinen ersten Grand Prix, kriegt er davon schon gar nicht mehr genug. Nach dem Qualifying in Imola ärgert er sich jedenfalls über die verpasste Pole-Position: „Immer, wenn du nicht mal ein Zehntel langsamer bist, fragst du dich, wo das letzte Quäntchen lag. Ich bin mir sicher, die Pole war drin.“

Ist McLaren siegfähig?

Umfassendes McLaren-Update

Teamchef lernt von Schumacher

Seit Andreas Seidl vor der Saison 2023 das Team Richtung Audi verlassen hat, ist Stella aufgerückt. Und baut das Team weiter auf: 850 Leute arbeiten schon in der Fabrik in Woking.

McLaren will so an alte Erfolge anknüpfen – unter anderem aus der Zeit mit Ayrton Senna im Auto. Dessen Rekorde werden gerade von Verstappen niedergerissen. Jetzt liegt es an McLaren, diese Rekordjagd zu stoppen.