Formel 1: McLaren mit ganz besonderer "Triple Crown"-Lackierung

Der britische Rennstall feiert seine „Triple Crown“ mit einer Lackierung, die an die Siegerdesigns der 24 Stunden von Le Mans, die Indianapolis 500 und des Grand Prix von Monaco erinnert.

Siege in diesen drei Rennen, die zu den Highlights ihrer jeweiligen Rennsportserien gehören, werden als „Triple Crown“ im Motorsport gefeiert. Als Fahrer hat dies bislang nur Graham Hill geschafft. McLaren kann sich als Team aber auch über diesen Titel freuen. Die Farben schwarz-weiß-orange sollen dabei an die drei besonderen Siege erinnern.

Ein besonderes Design mit emotionaler Bedeutung

Die schwarze Vorderseite des Wagens erinnert an den McLaren F1 GTR, der 1995 die 24 Stunden von Le Mans gegen die Prototypen gewann. Die Fahrer waren Masanori Sekiya, Yannick Dalmas, und J.J. Lehto vom japanischen Team Kokusai Kaihatsu Racing.

Die weiße Mitte steht für den McLaren MP4/2, in dem Alain Prost 1984 in Monaco den Sieg holte und mit dem Niki Lauda später mit einem halben Punkt Vorsprung Weltmeister wurde. Die orangene Hinterseite erinnert an die McLaren-Siege beim Indy 500.