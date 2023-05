Formel 1: Nach Idioten-Spruch! Miami-GP - Schumacher immer noch sauer

Auch mit zwei Tagen Abstand ist die Wut über diese Behandlung bei dem ehemaligen Formel-1-Piloten noch nicht verraucht. „Ich habe während der Live-Übertragung in die Kamera gesagt, dass das Idioten sind. Dazu stehe ich auch“, bezog Schumacher in seiner Sky-Kolumne nochmal klar Position und kündigte an: „Wir werden uns mit der Formel 1 darüber in Verbindung setzen. Das ist das erste Mal in über 20 Jahren Formel 1 gewesen.“